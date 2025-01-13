Новосибирск получил дополнительную поддержку на 6,6 миллиардов рублей

— Основную часть этих средств направим на ремонт дорог, мостов и тротуаров, благоустройство территорий, создание набережной на улице Саввы Кожевникова, а также на установку детских и спортивных площадок. Часть денег пойдёт на капитальный ремонт школ, строительство новых образовательных учреждений, организацию бесплатного питания для учеников начальных классов и создание модельных библиотек, — рассказал Кудрявцев.