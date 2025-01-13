Новосибирск получил дополнительную поддержку на 6,6 миллиардов рублей

Новосибирску из бюджета Новосибирской области выделили дополнительные 6,6 миллиарда рублей. Об этом 13 января сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
— Основную часть этих средств направим на ремонт дорог, мостов и тротуаров, благоустройство территорий, создание набережной на улице Саввы Кожевникова, а также на установку детских и спортивных площадок. Часть денег пойдёт на капитальный ремонт школ, строительство новых образовательных учреждений, организацию бесплатного питания для учеников начальных классов и создание модельных библиотек, — рассказал Кудрявцев.
В конце декабря в горсовете приняли бюджет Новосибирска на 2025 год с дефицитом 1,3 миллиарда рублей. По планам муниципалитета, доходы Новосибирска в следующем году составят 97,8 миллиарда рублей, а расходы — 99,1 миллиарда.
17 декабря депутаты Законодательного собрания Новосибирской области во втором чтении приняли бюджет на 2025 год и два последующих.
Архип ВЕТРОВ.