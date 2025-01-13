Как будет работать накопительная система Келешек

«Данная мера государственной поддержки предназначена детям Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет для оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование», — отметили в министерстве науки и высшего образования.