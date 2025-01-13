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Как будет работать накопительная система Келешек

Особенности новой программы.

Источник: Kapital.kz

10 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон, касающийся Государственной образовательной накопительной системы «Келешек».

«Данная мера государственной поддержки предназначена детям Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет для оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование», — отметили в министерстве науки и высшего образования.

Преимущества программы «Келешек»:

  • установление стартового образовательного капитала от государства детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет, — 60 МРП (235 920 тенге);
  • для детей-сирот — 120 МРП (471 840 тенге);
  • вознаграждение банка второго уровня или инвестиционный доход компании по страхованию жизни;
  • ежегодная выплата государственной премии в размере 5−7%.

Стать участником «Келешек» можно открыв вклад в банках второго уровня или заключив договор страхования в КСЖ.

Родители после открытия этих счетов должны ежегодно вносить минимальный взнос в размере 12 МРП (около 4 тыс. тенге в месяц) для детей СУСН (социально уязвимые слои населения) и 24 МРП для остальных детей.

Накопленные средства можно направить на обучение в колледжах и вузах.

Если ребенок получил образовательный грант, то средства можно потратить:

  • на получение другого технического и высшего образования;
  • перевести средства третьему лицу-гражданину РК;
  • продолжить накопления;
  • использовать их на жилье;
  • получить накопленные средства при условии предоставления документа об образовании.

экономика
образование