В Омске выросла стоимость проезда в транспорте

Передвижение по маршруту № 55 при оплате наличными обойдется в 40 рублей, при оплате картой спишется 35 рублей. Также подорожал проезд по маршрутам №№ 20 и 51, причём для всех категорий пассажиров. Школьники будут платить 25 рублей вместо 15-ти, студенты и пенсионеры — 28 вместо 25-ти. Оплата наличными составит 40 рублей. В автобусе № 47 при оплате наличными придется заплатить 45 рублей вместо 40-ка, а при оплате банковской картой также спишется 45 рублей. Школьники будут платить 35 рублей, пенсионеры и студенты — 40 рублей. Произошло повышение стоимости проезда и в другом пассажирском транспорте, всего изменения коснулись 14-ти направлений.