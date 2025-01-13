На мэрию Новосибирска подал иск в суд «СпецТрансСтрой»

В Новосибирской области Арбитражный суд возобновил рассмотрение иска ООО «СпецТрансСтрой» против Департамента транспорта города. Об этом сообщил «infopro54». В сентябре 2024 года компания требовала от мэрии 63,4 миллиона рублей и ходатайствовала об отсрочке уплаты госпошлины. Суд вернул иск, но «СпецТрансСтрой» обжаловал это решение, и дело вернулось в суд первой инстанции.