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На мэрию Новосибирска подал иск в суд «СпецТрансСтрой»

Компания требует взыскать с города 63,4 млн рублей.

Источник: Reuters

В Новосибирской области Арбитражный суд возобновил рассмотрение иска ООО «СпецТрансСтрой» против Департамента транспорта города. Об этом сообщил «infopro54». В сентябре 2024 года компания требовала от мэрии 63,4 миллиона рублей и ходатайствовала об отсрочке уплаты госпошлины. Суд вернул иск, но «СпецТрансСтрой» обжаловал это решение, и дело вернулось в суд первой инстанции.

ООО «СпецТрансСтрой» проводило капитальный ремонт Октябрьского моста и строило станцию метро «Спортивная». Однако контракты были расторгнуты заказчиком, и мэрия потребовала от подрядчика возврата 426 миллионов аванса. Кроме того, было поддержано требование метрополитена на сумму 200 миллионов.

На данный момент директор компании, Сергей Арапов, находится в СИЗО.