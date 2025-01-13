МНС пояснило, кому теперь нельзя применять единый сельхозналог

С 2025 года не вправе применять единый сельхозналог организации, осуществляющие операции (деятельность) с цифровыми знаками (токенами) и (или) получающие имущество (в том числе денежные средства) в связи с выполнением операций с токенами либо их наличием у организации.
Такие организации, применяющие единый сельхозналог в части деятельности их филиалов, осуществляющих производство, переработку сельскохозяйственной продукции и (или) первичную переработку льна, не утратят право на применение единого сельхозналога, если этими филиалами не осуществляются указанные операции, получение имущества.
Вводится запрет на применение единого сельхозналога организациями, являющимися участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), который будет действовать с 1 января 2026 года.
Конкретизировано, что в валовую выручку для целей исчисления единого сельхозналога не включается стоимость уступленного организацией денежного требования, возникшего у нее из договоров, направленных на реализацию (приобретение) товаров (работ, услуг), других имущественных прав. А при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, денежное требование по оплате которых уступлено, в том числе по договорам купли-продажи имущественного права, включается стоимость (цена), по которой они реализованы.