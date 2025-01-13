МНС пояснило, кому теперь нельзя применять единый сельхозналог

Конкретизировано, что в валовую выручку для целей исчисления единого сельхозналога не включается стоимость уступленного организацией денежного требования, возникшего у нее из договоров, направленных на реализацию (приобретение) товаров (работ, услуг), других имущественных прав. А при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, денежное требование по оплате которых уступлено, в том числе по договорам купли-продажи имущественного права, включается стоимость (цена), по которой они реализованы.