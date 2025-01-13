Проезд подорожает на 13 маршрутах в Хабаровске с 1 февраля

Речь идет о маршрутах №№ 14−1, 21−1, 24−1 и 56−1 перевозчика «Оператор». Цена проезда на них составит 57 рублей. Такая же стоимость предусмотрена на автобусах №№ 6, 25 и 31 ООО «Ефимов», а также №№ 25−1 ООО «Вираж». ООО «Автотранспортное предприятие “Владивосток” тоже предупредило об изменении цен. С 1 февраля проезд на маршрутах №№ 10, 40, 73 составит 57 рублей.