Парк коммунальной техники Ростова пополнился 34 новыми машинами

— В конце прошлого года город приобрел для нужд наших коммунальных предприятий 34 единицы спецтехники: 25 комбинированных дорожных машин, 5 вакуумно-подметальных машин и 4 мини-погрузчика, — рассказал глава Администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
Эта техника предназначена для уборки города в холодный и теплый периоды. С ее помощью можно осуществлять механизированное подметание, мойку дорог, тротуаров, дорожек, поливать цветы и газоны, обрабатывать дороги противогололедными материалами, убирать снег.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.