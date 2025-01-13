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Парк коммунальной техники Ростова пополнился 34 новыми машинами

В 2025 году на улицы Ростова выйдут новые коммунальные машины.

Источник: мэрия Ростова

— В конце прошлого года город приобрел для нужд наших коммунальных предприятий 34 единицы спецтехники: 25 комбинированных дорожных машин, 5 вакуумно-подметальных машин и 4 мини-погрузчика, — рассказал глава Администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Эта техника предназначена для уборки города в холодный и теплый периоды. С ее помощью можно осуществлять механизированное подметание, мойку дорог, тротуаров, дорожек, поливать цветы и газоны, обрабатывать дороги противогололедными материалами, убирать снег.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.

ЖКХ