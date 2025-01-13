Парк коммунальной техники Ростова пополнился 34 новыми машинами

Эта техника предназначена для уборки города в холодный и теплый периоды. С ее помощью можно осуществлять механизированное подметание, мойку дорог, тротуаров, дорожек, поливать цветы и газоны, обрабатывать дороги противогололедными материалами, убирать снег.