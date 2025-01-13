Во Владивостоке завершают снос незаконной автостоянки в районе Луговой

Во Владивостоке в районе площади Луговой начался снос незаконной автостоянки. Как сообщила пресс-служба администрации столицы ДФО, сотрудники дорожной службы «Содержание городских территорий» уже вывезли с объекта будку охраны и сейчас занимаются демонтажем ограждения.
Всего на территории в районе здания по адресу Луговая, 50 уберут более 220 метров различных заборов. Работы стартовали в конце декабря, и их планируют завершить в ближайшее время, отметили дорожники.
Ранее специалисты демонтировали шлагбаум, который ограничивал въезд на стоянку, а в прошлую пятницу, 10 января, убрали и отправили на временное хранение будку охраны.
Мэрия напоминает, что в городе практически ежедневно убирают незаконные сооружения. С улиц Владивостока в режиме нон-стоп вывозят различные конструкции: ограждения, павильоны, гаражи, рекламные щиты и другие объекты.
За прошлый год специалисты демонтировали свыше 670 незаконных гаражей, контейнеров и торговых точек. Также убрали более 2 700 погонных метров ограждений и демонтировали свыше 270 рекламных конструкций.