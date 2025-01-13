Три общественные территории благоустроят в Ростове в 2025 году

— Скверы пользуются популярностью у ростовчан. Здесь проводят свободное время семьи с детьми, любят прогуливаться пожилые горожане. Но они нуждаются в обновлении и требуют комплексного благоустройства, что подтвердило голосование. А территория по ул. Зорге рассматривается как перспективное место для отдыха и проведения досуга. Рядом расположено много многоквартирных домов, самая большая на юге России школа — № 60, учебные корпуса Южного Федерального университета. Однако из инфраструктуры пока здесь есть только тротуар, — пояснил глава Администрации Ростова.