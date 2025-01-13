Три общественные территории благоустроят в Ростове в 2025 году

— Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Ростове должны преобразиться два сквера — имени Оганова в Октябрьском районе и по адресу пр-т Буденновский, 2, а также прогулочная зона по улице Зорге от пр. Стачки до ул. Зорге, 9, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
В 2023 и 2024 годах данные объекты вошли в список пространств, за благоустройство которых проголосовали ростовчане в рамках Всероссийского рейтингового голосования.
Затем они участвовали в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области и стали его победителями.
— Скверы пользуются популярностью у ростовчан. Здесь проводят свободное время семьи с детьми, любят прогуливаться пожилые горожане. Но они нуждаются в обновлении и требуют комплексного благоустройства, что подтвердило голосование. А территория по ул. Зорге рассматривается как перспективное место для отдыха и проведения досуга. Рядом расположено много многоквартирных домов, самая большая на юге России школа — № 60, учебные корпуса Южного Федерального университета. Однако из инфраструктуры пока здесь есть только тротуар, — пояснил глава Администрации Ростова.
Между тем, проект благоустройства предполагает обустройство пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм, комплексное озеленение, которое включает высадку деревья, кустарников, цветочное оформление.
Сейчас идет подготовка всей необходимой документации для определения подрядных организаций. И уже к концу года горожане должны получить еще 3 комфортных общественных пространства.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.