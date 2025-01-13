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Стало известно, что появится на месте ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

В Ботаническом районе Екатеринбурга на месте торгового центра «Дирижабль» будет создан квартал, в котором будут сочетаться различные функции. Об этом сообщил главный архитектор города Руслан Габдрахманов в своем telegram-канале.

Источник: ЕАН

«Здесь будут не только жилые дома, но и коммерческие и некоммерческие объекты. Это офисы, магазины, учебные заведения. Сейчас получено разрешение на разработку проекта планировки. В рамках этого проекта будут определены основные характеристики, функции и сроки реализации», — пояснил Руслан Габдрахманов.

Он отметил, что смешанная застройка на месте ТЦ «Дирижабль» предусмотрена Генеральным планом Екатеринбурга. Летом стало известно, что в городе начнут подготовку проекта планировки квартала, в котором находится торговый центр «Дирижабль». Соответствующее поручение городские власти дали МБУ «Мастерская генплана». Это квартал в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта.