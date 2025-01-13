Стало известно, что появится на месте ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

«Здесь будут не только жилые дома, но и коммерческие и некоммерческие объекты. Это офисы, магазины, учебные заведения. Сейчас получено разрешение на разработку проекта планировки. В рамках этого проекта будут определены основные характеристики, функции и сроки реализации», — пояснил Руслан Габдрахманов.