Стало известно, что появится на месте ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

«Здесь будут не только жилые дома, но и коммерческие и некоммерческие объекты. Это офисы, магазины, учебные заведения. Сейчас получено разрешение на разработку проекта планировки. В рамках этого проекта будут определены основные характеристики, функции и сроки реализации», — пояснил Руслан Габдрахманов.
Он отметил, что смешанная застройка на месте ТЦ «Дирижабль» предусмотрена Генеральным планом Екатеринбурга. Летом стало известно, что в городе начнут подготовку проекта планировки квартала, в котором находится торговый центр «Дирижабль». Соответствующее поручение городские власти дали МБУ «Мастерская генплана». Это квартал в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта.