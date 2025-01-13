Расчет пенсии в 2025 году в Казахстане: как начисляются выплаты

Государственная базовая пенсия
Граждане пенсионного возраста могут получать государственную базовую пенсию, обязательную пенсию (солидарную и из ЕНПФ) и выплаты из добровольно накопленных средств. Назначения всех видов пенсий регулируются Социальным кодексом РК.
Государственную базовую пенсию выплачивает республиканский бюджет. На ее размер влияет трудовой стаж работника. Этот вид пенсии предоставляется гражданам пенсионного возраста и тем, кому выплаты по возрасту назначены до 1 июля 2018 года или за выслугу лет до 1 января 2016 года.
Как начисляется пенсия в Казахстане? В Социальном кодексе РК (ст. 206, п. 1) указано, что государственная базовая пенсия назначается при наличии 10 и менее лет участия в пенсионной системе или при отсутствии такого стажа. Ее размер в 2025 году составляет 70% от прожиточного минимума, определенного республиканским бюджетом на финансовый год. Прожиточный минимум (ПМ) в бюджете на 2025 год (ст. 9) установлен в размере 46 228 тенге. В соответствии с ним определена и минимальная государственная пенсия на этот год в размере 32 360 тенге (в 2024 году была 28 215 тенге).
Но этот размер государственной базовой пенсии может быть увеличен, если стаж участия в пенсионной системе превышает 10 лет. Тогда за каждый год сверх 10 добавляется 2%. При этом базовая пенсия не может превышать 110% ПМ, как определено в Социальном кодексе на 2025 год. Например:
- При 15-летнем стаже базовая пенсия составит 80% ПМ. В денежном выражении — 36 982 тенге.
- При 30-летнем стаже достигается максимальный возможный размер базовой пенсии 110% ПМ. Это равно 50 851 тенге.
Государственную базовую пенсию граждане страны получают независимо от пенсии по возрасту и от других видов выплат. Она назначается также тем, кто получает пособие по инвалидности.
Солидарная пенсия
Обязательные пенсии состоят из солидарной части, которая выплачивается из госбюджета, и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). На размер солидарной пенсии влияет трудовой стаж работника и его среднемесячный доход.
В соответствии со ст. 207 Социального кодекса солидарная пенсия назначается мужчинам с 63 лет, женщинами — с 61 года в 2025 году (с 2028 года возраст выхода на пенсию женщин будет увеличиваться). При этом, как определено в ст. 210 Социального кодекса, пенсия по возрасту назначается мужчинам, у которых трудовой стаж составляет не менее 25 лет по состоянию на 01.01.1998 года, женщинам со стажем не менее 20 лет на тот же срок.
Если трудовой стаж соответствует этим требованиям, пенсии по возрасту начисляются из расчета 60% от среднемесячного дохода. Берется доход за любые 3 года после 01.01.1998 года при условии, что в этот период делались пенсионные взносы в ЕНПФ.
Государством устанавливается нижняя граница выплат пенсии тем, у кого есть требуемый стаж, но среднемесячные доходы были низкими. Какая солидарная пенсия в Казахстане в 2025 году? В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрена минимальная пенсия в размере 62 771 тенге. Если назначенный работнику размер пенсии оказался ниже, в 2025 году выплаты все равно назначаются в этом минимальном размере.
Если трудовой стаж у человека больше, то за каждый год сверх требуемого добавляется 1% среднемесячного дохода. Но в целом он не может быть больше 75% от дохода, который учитывается при исчислении пенсии по возрасту.
Если стаж меньше требуемого, при назначении пенсии по возрасту применяются уменьшающие коэффициенты. Примерные расчеты можно сделать с помощью пенсионного калькулятора.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ
В ЕНПФ делаются накопления на индивидуальных пенсионных счетах за счет обязательных взносов из ежемесячных доходов трудящихся. При достижении пенсионного возраста следует обратиться в ЕНПФ и заключить договор о получении выплат из этих накоплений. По договору они могут делаться ежемесячно как дополнительные выплаты к базовой и солидарной пенсии.
В ст. 221 Социального кодекса установлено, что при достижении пенсионного возраста и при ряде других обстоятельств из ЕНПФ можно получить единовременную выплату. Это возможно в случаях, когда накопленная сумма не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии, установленный на текущий финансовый год республиканским бюджетом, то есть не более 4 109 720 тенге.
Возможны также пенсионные выплаты из ЕНПФ, накопленные за счет обязательных взносов работодателей. При этом, как гласит ст. 222 Социального кодекса, максимальный размер пенсии не может превышать 2-кратный размер прожиточного минимума, установленного республиканским бюджетом на текущий финансовый год (92 456 тенге).
Пенсионные выплаты из добровольных накоплений
Задолго до пенсионного возраста граждане Казахстана могут позаботиться о дополнительных к заработанной пенсии средствах. Их можно накопить за счет добровольных взносов в ЕНПФ или в другие накопительные пенсионные фонды. При выходе на пенсию с этими организациями заключаются договора, в которых определяются размеры выплат и их периодичность.
В ст. 223 Социального кодекса отмечено, что получать выплаты за счет добровольных пенсионных взносов можно раньше. На это имеют право те, кто достиг 50-летнего возраста и лица с инвалидностью.
Все участники накопительной системы могут воспользоваться своими средствами, заключив договор пенсионного аннуитета при достаточном количестве накопленных средств. Такие страховые выплаты можно получать значительно раньше выхода на пенсию: мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 53 лет в 2025—2027 годах. Возраст получения страховых выплат для женщин будет увеличиваться с 2028 года в связи с увеличением для них пенсионного возраста.
Пенсионеры страны имеют право получать одновременно пенсии разного вида. На их размер будет влиять трудовой стаж, доходы и обязательные взносы в ЕНПФ, а также специально накопленные средства.