Расчет пенсии в 2025 году в Казахстане: как начисляются выплаты

В соответствии со ст. 207 Социального кодекса солидарная пенсия назначается мужчинам с 63 лет, женщинами — с 61 года в 2025 году (с 2028 года возраст выхода на пенсию женщин будет увеличиваться). При этом, как определено в ст. 210 Социального кодекса, пенсия по возрасту назначается мужчинам, у которых трудовой стаж составляет не менее 25 лет по состоянию на 01.01.1998 года, женщинам со стажем не менее 20 лет на тот же срок.