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В Волгограде выставили на продажу гостиницу рядом с заводом

Информация о продаже объекта в Краснооктябрьском районе появилась на сайте с бесплатными объявлениями.

Общая площадь недвижимости с 16 номерами на улице Чистоозерной составляет 1085,3 кв. м, а земельного участка — 3106 кв. м.

По словам собственника, вместо гостиницы в здании можно разместить реабилитационный, учебный или фитнес-центр, музыкальную или хореографическую школы. Рядом с объектом обустроена гостевая парковка.

Также в объявлении сказано, что рядом с недвижимостью находятся промышленное предприятие, остановки общественного транспорта «Завод Красный Октябрь» и «Царицынская опера».

За здание с гостевым залом на 50 мест, все оборудование и инвентарь владелец хочет получить 70 млн рублей.

недвижимость