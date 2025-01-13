В Волгограде выставили на продажу гостиницу рядом с заводом

Общая площадь недвижимости с 16 номерами на улице Чистоозерной составляет 1085,3 кв. м, а земельного участка — 3106 кв. м.
По словам собственника, вместо гостиницы в здании можно разместить реабилитационный, учебный или фитнес-центр, музыкальную или хореографическую школы. Рядом с объектом обустроена гостевая парковка.
Также в объявлении сказано, что рядом с недвижимостью находятся промышленное предприятие, остановки общественного транспорта «Завод Красный Октябрь» и «Царицынская опера».
За здание с гостевым залом на 50 мест, все оборудование и инвентарь владелец хочет получить 70 млн рублей.