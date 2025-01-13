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ЕАБР пояснил рост золотовалютных резервов Беларуси

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 127,7 миллиона долларов за декабрь прошлого года и составили 8922,6 миллионов долларов на 1 января 2025-го, сообщили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.

Источник: Sputnik.by

Как отметили финансовые аналитики, ключевым фактором роста ЗВР стало увеличение резервов в иностранной валюте на 206 миллионов долларов.

«Стоимость золота в структуре резервов сократилась на 71,9 миллионов долларов вследствие сокращения цен на него 1,6% в декабре. С начала года золотовалютные резервы выросли на 795,1 миллионов долларов».

проинформировали в банке.

По данным Нацбанка, в декабре монетарное золото в структуре резервов уменьшилось с 4 594,8 миллиона долларов до 4 522,9 миллиона долларов. При этом резервы в иностранной валюте выросли с 2 846,5 миллиона долларов до 3 052,4 миллиона долларов.

Белорусские власти определили, что международные активы страны на 1 января 2025 года должны составлять не менее чем шесть миллиардов долларов. В настоящий момент резервы республики выше минимального уровня почти на три миллиарда долларов.

экономика
золото и драгметаллы