ЕАБР пояснил рост золотовалютных резервов Беларуси

Как отметили финансовые аналитики, ключевым фактором роста ЗВР стало увеличение резервов в иностранной валюте на 206 миллионов долларов.
«Стоимость золота в структуре резервов сократилась на 71,9 миллионов долларов вследствие сокращения цен на него 1,6% в декабре. С начала года золотовалютные резервы выросли на 795,1 миллионов долларов».
По данным Нацбанка, в декабре монетарное золото в структуре резервов уменьшилось с 4 594,8 миллиона долларов до 4 522,9 миллиона долларов. При этом резервы в иностранной валюте выросли с 2 846,5 миллиона долларов до 3 052,4 миллиона долларов.
Белорусские власти определили, что международные активы страны на 1 января 2025 года должны составлять не менее чем шесть миллиардов долларов. В настоящий момент резервы республики выше минимального уровня почти на три миллиарда долларов.