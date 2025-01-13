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В Самаре вывезли 15 незаконных торговых киосков за два дня

В Самаре сносят незаконно установленные торговые объекты.

Источник: соцсети

В Самаре в январе 2025 года начали сносить незаконно установленные нестационарные торговые объекты. За два дня вывезли 15 киосков. Работа продолжится и на этой неделе. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

«Начинаем наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре. Торговли в самодельных “сараях”, с раскладушек, а то и с земли больше не будет. Стихийные рынки “из 90-х” городу точно не нужны. Прошу все контролирующие органы подключаться к работе», — написал мэр.

В прошлом году власти провели ревизию незаконных киосков и ларьков. Теперь их начали демонтировать. Параллельно планируется развивать самарские ярмарки. В специально оборудованных павильонах предусмотрены комфортные условия для продавцов и покупателей.

Сейчас в Самаре 26 таких ярмарок. Мэр обратился ко всем, кто хочет цивилизованно торговать, попросил оформлять необходимые документы и обращаться в департамент экономического развития, инвестиций и торговли.

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