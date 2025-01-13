В Самаре вывезли 15 незаконных торговых киосков за два дня

«Начинаем наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре. Торговли в самодельных “сараях”, с раскладушек, а то и с земли больше не будет. Стихийные рынки “из 90-х” городу точно не нужны. Прошу все контролирующие органы подключаться к работе», — написал мэр.