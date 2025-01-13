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В приложении «Работа в ЕАЭС» теперь доступны сервисы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В приложении «Работа в ЕАЭС» стали доступны сервисы в Узбекистане, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.

Источник: Sputnik.uz

«Это означает, что пользователи мобильного приложения, переезжающие для трудовой деятельности в Узбекистан, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне».

говорится в сообщении.

В числе функций:

  • поиск актуальных вакансий в стране;
  • обращение в госорганы, в том числе для получения персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ) и регистрационной карты;
  • доступ к сервисам налогоплательщика для осуществления трудовой деятельности;
  • доступ к информации о получении IT-визы, разрешения на работу, визовых режимах и т. д.

Кроме того, приложение дополнено сервисами поиска жилья и покупки авиа- и железнодорожных билетов.

ЕАЭС
экономика