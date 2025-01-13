В приложении «Работа в ЕАЭС» теперь доступны сервисы в Узбекистане

«Это означает, что пользователи мобильного приложения, переезжающие для трудовой деятельности в Узбекистан, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне».
В числе функций:
- поиск актуальных вакансий в стране;
- обращение в госорганы, в том числе для получения персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ) и регистрационной карты;
- доступ к сервисам налогоплательщика для осуществления трудовой деятельности;
- доступ к информации о получении IT-визы, разрешения на работу, визовых режимах
и т. д.
Кроме того, приложение дополнено сервисами поиска жилья и покупки авиа- и железнодорожных билетов.