Пятиэтажки на променаде в Светлогорске ввели в эксплуатацию

Отметим, по данным геоинформационного портала, участок променада площадью 5359 кв. м находится в государственной собственности Калининградской области, вид разрешенного использования — под гостиничное обслуживание. Кадастровая стоимость земли — 9,947 млн руб. (1,856 млн за один квадратный метр). Как ранее сообщал «Новый Калининград», в настоящее время на сайте проекта «Курортно-оздоровительный комплекс “Променад”» продолжается продажа апартаментов, причем большая часть уже продана. На «Авито» недвижимость продается в среднем по 712 тыс. рублей за квадратный метр. В прошлом году апартаменты можно было купить по 600 тысяч рублей за один квадратный метр. Недвижимость предлагается с отделкой.