Более 100 млн рублей направят на борьбу с браконьерами в уральских лесах

«Борьба с браконьерством и сохранение популяций животных в уральских лесах — наша первоочередная задача. Охотинспектора нередко работают вдали от дорог и населенных пунктов, поэтому надёжная техника, машины, которые не подведут в пути, для них крайне важны», — подчеркнул глава департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов.