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Более 100 млн рублей направят на борьбу с браконьерами в уральских лесах

В этом году автопарк для патрулирования лесов увеличится на семь снегоходов и три внедорожника.

По решению губернатора Евгения Куйвашева на борьбу с браконьерами в свердловских лесах направят более 100 миллионов рублей. Средства пойдут на оплату труда охотинспекторов, а также приобретение спецтехники и автомобилей.

В этом году автопарк для патрулирования лесов увеличится на семь снегоходов и три внедорожника.

«Борьба с браконьерством и сохранение популяций животных в уральских лесах — наша первоочередная задача. Охотинспектора нередко работают вдали от дорог и населенных пунктов, поэтому надёжная техника, машины, которые не подведут в пути, для них крайне важны», — подчеркнул глава департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов.

Снегоходы охотинспекторы будут также использовать для проведения зимнего подсчета диких животных на территории Среднего Урала.