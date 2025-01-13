В Екатеринбурге открыли новый выезд на Объездную дорогу

В Екатеринбурге тупиковую улицу Архангела Михаила продлили до Объездной дороги в районе торгово-развлекательного центра «Мега» на ВИЗе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Открытый участок разгрузит перекресток улиц Архангела Михаила и Светлореческая, а также позволит разделить транспортные потоки в сторону Широкой речки и к Чусовскому тракту.
На новом участке дороги появились современные тротуары, светофоры, пешеходные переходы.
На минувшей неделе открыли современную автозаправочную станцию на улице Архангела Михаила, принадлежащую сыну уральского предпринимателя и мецената Игоря Алтушкина Давиду.