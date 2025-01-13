Названа средняя зарплата петербургских журналистов

Наиболее востребованы журналисты в Москве, где сосредоточено почти треть (30%) всех соответствующих вакансий. В пятерку лидеров также входят Петербург (6,1% от общего числа вакансий для журналистов в 2024 году), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%).