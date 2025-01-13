В Казахстане назначили топ-менеджера Binance

Нурхат Кушимов обладает значительным опытом работы в правовой и финансовой сфере, включая руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. До назначения на должность генерального менеджера Binance Kazakhstan, Нурхат занимал ключевые позиции в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). В 2018 году он начал свою работу на бирже МФЦА — AIX, где курировал вопросы регулирования эмитентов и подготовку IPO казахстанских и международных компаний. С 2019 года был Регистратором компаний и членом Правления МФЦА, ответственным за развитие финансовых технологий и регулирование. Нурхат является стипендиатом программы «Болашақ» и магистром права Кембриджского университета, а его профессиональный путь охватывает около 20 лет в сфере правового обеспечения и финансов.
В новой роли он сосредоточится на стратегическом развитии Binance Kazakhstan, укреплении взаимодействия с регуляторами и правительством, а также на продвижении инноваций на рынке цифровых активов страны. Он будет курировать развитие продуктов и услуг Binance Kazakstan, а также работать над расширением образовательных инициатив в области блокчейн-технологий и криптовалют. Кроме того, Нурхат будет вести работу над укреплением сотрудничества с финансовыми учреждениями и партнерами, способствуя устойчивому росту криптовалютного рынка в стране.
«Казахстан является важным центром для развития криптовалютной индустрии не только на региональном уровне, но и на международной арене. Я рад присоединиться к команде Binance Kazakhstan и внести свой вклад в формирование прозрачной и устойчивой экосистемы цифровых активов. Мы будем продолжать активно работать над соответствием местному законодательству и высоким стандартам регулирования, чтобы укрепить доверие пользователей и партнеров. Наша цель — расширять возможности локального рынка, повышать финансовую грамотность и поддерживать инновации, делая криптовалютные технологии доступными для всех жителей страны».