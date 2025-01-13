В Казахстане назначили топ-менеджера Binance

Нурхат Кушимов обладает значительным опытом работы в правовой и финансовой сфере, включая руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. До назначения на должность генерального менеджера Binance Kazakhstan, Нурхат занимал ключевые позиции в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). В 2018 году он начал свою работу на бирже МФЦА — AIX, где курировал вопросы регулирования эмитентов и подготовку IPO казахстанских и международных компаний. С 2019 года был Регистратором компаний и членом Правления МФЦА, ответственным за развитие финансовых технологий и регулирование. Нурхат является стипендиатом программы «Болашақ» и магистром права Кембриджского университета, а его профессиональный путь охватывает около 20 лет в сфере правового обеспечения и финансов.