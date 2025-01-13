Проверки шиномонтажных мастерских начинаются в Новочеркасске

«Нередко после замены резины в мастерской старые покрышки вместо спецпредприятия, занимающегося утилизацией этих отходов, попадают на контейнерные площадки. По правилам покрышки не относятся к бытовым отходам, и региональный оператор не обязан их вывозить. Оплачивать вывоз покрышек муниципалитет вынужден из бюджета города», — пояснили в мэрии.