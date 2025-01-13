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В Казани на улице Можайского построят инженерный корпус со складом

Документация по проекту прошла экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Можайского построят инженерно-хозяйственный корпус со складом. Соответствующая документация по проекту прошла экспертизу, сообщает ГИС ЕГРЗ.

Проект включает в себя пристроенный производственный склад и административно-бытовой блок. Застройщиком площадки является Завод строительных конструкций.

Проектно-сметная документация подготовлена АО «Татагропромпроект». Пока неизвестны сроки начала и завершения строительства. Также не разглашаются технические характеристики будущего объекта.

Напомним, Татарстан в 2025 году в рамках нацпроектов и госпрограмм освоит 16 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве и ремонте более 300 объектов.

строительство