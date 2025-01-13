Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Братска взяли в долг у коммерческого банка 200 миллионов рублей по ставке более 28%

Властям Братска с третьей попытки все же удалось взять кредит в коммерческом банке на сумму 200 миллионов рублей. Соответствующий муниципальный контракт размещен на сайте госзакупок, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Кредитором стал «Азиатско-Тихоокеанский банк». Он обязуется выдать администрации Братска кредит в 200 миллионов рублей по плавающей ставке в 28,08% годовых. Таким образом, прибыль финансовой организации составит около 18,5 миллионов рублей. Как указывается в муниципальном контракте, всю сумму с процентами администрация Братска должна будет вернуть банку не позднее 12 мая 2025 года.

Ранее власти Братска дважды пытались взять у коммерческих банков кредит на 200 миллионов рублей по фиксированным ставкам, не превышающим 22% и 29% годовых. Однако в обоих случаях условия не заинтересовали финансовые организации.

Осенью прошлого года власти Братска уже взяли один коммерческий кредит. 85 миллионов рублей по ставке 24,06% городу предоставил «Промсвязьбанк».

Муниципальный долг Братска является самым высоким в Иркутской области. Задолженность города составляет 2 миллиарда рублей. Сумма сложилась за счет кредитов, которые власти города набирали на протяжении последних лет.