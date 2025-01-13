Власти Братска взяли в долг у коммерческого банка 200 миллионов рублей по ставке более 28%

Кредитором стал «Азиатско-Тихоокеанский банк». Он обязуется выдать администрации Братска кредит в 200 миллионов рублей по плавающей ставке в 28,08% годовых. Таким образом, прибыль финансовой организации составит около 18,5 миллионов рублей. Как указывается в муниципальном контракте, всю сумму с процентами администрация Братска должна будет вернуть банку не позднее 12 мая 2025 года.