Власти Братска взяли в долг у коммерческого банка 200 миллионов рублей по ставке более 28%

Кредитором стал «Азиатско-Тихоокеанский банк». Он обязуется выдать администрации Братска кредит в 200 миллионов рублей по плавающей ставке в 28,08% годовых. Таким образом, прибыль финансовой организации составит около 18,5 миллионов рублей. Как указывается в муниципальном контракте, всю сумму с процентами администрация Братска должна будет вернуть банку не позднее 12 мая 2025 года.
Ранее власти Братска дважды пытались взять у коммерческих банков кредит на 200 миллионов рублей по фиксированным ставкам, не превышающим 22% и 29% годовых. Однако в обоих случаях условия не заинтересовали финансовые организации.
Осенью прошлого года власти Братска уже взяли один коммерческий кредит. 85 миллионов рублей по ставке 24,06% городу предоставил «Промсвязьбанк».
Муниципальный долг Братска является самым высоким в Иркутской области. Задолженность города составляет 2 миллиарда рублей. Сумма сложилась за счет кредитов, которые власти города набирали на протяжении последних лет.