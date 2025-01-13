Зарплаты на 4,5 млрд тенге задолжали казахстанцам в 2024 году

Из релиза, опубликованного на сайте ведомства 13 января 2025 года, следует, что по итогам прошлого года госинспекторами труда на 296 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 18,8 тыс. работниками на сумму 4,5 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 8,1 тыс. нарушений трудовых прав.