В Ростове из-за снегопада резко выросли цены на такси

Утром 13 января стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону временно увеличилась из-за снегопада. На это пожаловались некоторые жители донской столицы.
В отдельных случаях, по словам людей, стоимость проезда поднималась до 1,3 тысячи рублей. Также за довольно короткие маршруты в центре города брали в районе 500 рублей.
Однако этот скачок сохранялся недолго. Уже в районе 10 утра ситуация стабилизировалась, и цены опустились до прежнего уровня. Сейчас дорожная обстановка по городу оценивается в 3 балла.
Напомним, в течение 13 января в Ростовской области временами может идти мокрый снег. В такую погоду всех — и водителей, и пешеходов — просят быть предельно осторожными на дорогах.