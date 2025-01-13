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В Ростове из-за снегопада резко выросли цены на такси

Услуги такси временно подорожали в Ростове из-за снега.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 января стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону временно увеличилась из-за снегопада. На это пожаловались некоторые жители донской столицы.

В отдельных случаях, по словам людей, стоимость проезда поднималась до 1,3 тысячи рублей. Также за довольно короткие маршруты в центре города брали в районе 500 рублей.

Однако этот скачок сохранялся недолго. Уже в районе 10 утра ситуация стабилизировалась, и цены опустились до прежнего уровня. Сейчас дорожная обстановка по городу оценивается в 3 балла.

Напомним, в течение 13 января в Ростовской области временами может идти мокрый снег. В такую погоду всех — и водителей, и пешеходов — просят быть предельно осторожными на дорогах.