Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан

По данным АО «Қазақстан темір жолы», по итогам 2024 года перевезено 10,6 млн тонн зерна, в том числе экспорт составил 8,1 млн тонн. В число экспортных направлений входят Узбекистан, куда было поставлено 3,3 млн тонн зерна, Китай — 1,7 млн тонн. В Таджикистан направлено 1,2 млн тонн зерновых, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. В Кыргызстан экспортировано 140 тыс. тонн зерна, что в 1,9 раза больше показателя 2023 года.
«Восстановлены рынки Ирана и Азербайджана. Объемы поставок зерна в Иран увеличились в два раза (526 тыс. тонн), в Азербайджан — в 1,8 раза (211 тыс. тонн)», — сообщает Минсельхоз.
Также, по информации КТЖ, с сентября по декабрь 2024 года перевезено 5 млн тонн зерна нового урожая, что на 50% больше аналогичного периода 2023 года. Объемы экспорта выросли на 57% и составили 3,9 млн тонн. В частности, в Узбекистан экспортировано 1,5 млн тонн (рост 45%), в Таджикистан — 633 тыс. тонн (57%), Афганистан — 190 тыс. тонн (51%), Китай — 592 тыс. тонн (2%). При этом поставки в Иран увеличены в 30 раз, составив 455 тыс. тонн, в Азербайджан экспортировано 188 тыс. тонн. В аналогичном периоде годом ранее поставок в эту страну не было.