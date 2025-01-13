Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан

Также, по информации КТЖ, с сентября по декабрь 2024 года перевезено 5 млн тонн зерна нового урожая, что на 50% больше аналогичного периода 2023 года. Объемы экспорта выросли на 57% и составили 3,9 млн тонн. В частности, в Узбекистан экспортировано 1,5 млн тонн (рост 45%), в Таджикистан — 633 тыс. тонн (57%), Афганистан — 190 тыс. тонн (51%), Китай — 592 тыс. тонн (2%). При этом поставки в Иран увеличены в 30 раз, составив 455 тыс. тонн, в Азербайджан экспортировано 188 тыс. тонн. В аналогичном периоде годом ранее поставок в эту страну не было.