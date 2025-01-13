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Новосибирская птицефабрика выплатит 5 млн за чужой бренд в названии колбасы

Владелец товарного знака хотел взыскать с предприятия 20 миллионов рублей.

Источник: Прецедент

АО «Новосибирская птицефабрика» согласилось выплатить правообладателю 5 миллионов рублей за использование товарного знака «Черный монах» в названии сырокопченой колбасы.

Владелец бренда — «Чебоксарский мясокомбинат» — выяснил, что новосибирская компания производит и продает продукцию под запатентованным наименованием, после чего подал иск в Арбитражный суд НСО. Заявитель потребовал прекратить нелегальное использование своего товарного знака и взыскать с птицефабрики 20 миллионов рублей за нарушение исключительных прав.

Однако в ходе разбирательства стороны решили заключить мировое соглашение. Новосибирское предприятие признало факт нарушения, а истец, в свою очередь, согласился снизить размер компенсации в четыре раза. Фемида ходатайства сторон удовлетворила.

В декабре Арбитражный суд Новосибирской области обязал ООО «Кондитерская студия» выплатить 100 тысяч рублей за торты с изображением популярного аниме-персонажа.

Иван ЛУДНОВ.