Новосибирская птицефабрика выплатит 5 млн за чужой бренд в названии колбасы

Владелец бренда — «Чебоксарский мясокомбинат» — выяснил, что новосибирская компания производит и продает продукцию под запатентованным наименованием, после чего подал иск в Арбитражный суд НСО. Заявитель потребовал прекратить нелегальное использование своего товарного знака и взыскать с птицефабрики 20 миллионов рублей за нарушение исключительных прав.