Новосибирская птицефабрика выплатит 5 млн за чужой бренд в названии колбасы

АО «Новосибирская птицефабрика» согласилось выплатить правообладателю 5 миллионов рублей за использование товарного знака «Черный монах» в названии сырокопченой колбасы.
Владелец бренда — «Чебоксарский мясокомбинат» — выяснил, что новосибирская компания производит и продает продукцию под запатентованным наименованием, после чего подал иск в Арбитражный суд НСО. Заявитель потребовал прекратить нелегальное использование своего товарного знака и взыскать с птицефабрики 20 миллионов рублей за нарушение исключительных прав.
Однако в ходе разбирательства стороны решили заключить мировое соглашение. Новосибирское предприятие признало факт нарушения, а истец, в свою очередь, согласился снизить размер компенсации в четыре раза. Фемида ходатайства сторон удовлетворила.
В декабре Арбитражный суд Новосибирской области обязал ООО «Кондитерская студия» выплатить 100 тысяч рублей за торты с изображением популярного аниме-персонажа.
Иван ЛУДНОВ.