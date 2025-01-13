В Новосибирске работодатель заплатит 300 тысяч за профболезнь водителя

В Новосибирске АО «Разрез Колыванский» выплатило 300 тысяч рублей сотруднику в качестве компенсации за профессиональную болезнь. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте» 13 января.
Новосибирец был водителем на месторождении угольного бассейна. Он занимался тем, что перевозил горные массы на большегрузах. За время работы сибиряк заработал профессиональное заболевание, которое частично лишило его трудоспособности.
— Работодатель выплатил сотруднику за это 153 000 рублей. Истец посчитал это недостаточным для покрытия морального вреда и обратился с иском в суд, просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 000 000, — говорится в сообщении группы.
Однако во время судебного заседания работодатель с сотрудником пришли к мировому соглашению, что организация выплатит водителю 300 тысяч рублей. В итоге служители Фемиды прекратили производство по делу.
Арина ВЛАСЕНКО.