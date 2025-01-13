Стали известны средние зарплаты воронежских труженников

Статистические данные Воронежстата за январь-октябрь 2024 года свидетельствуют о росте средней номинальной зарплаты в Воронежской области, но с учётом инфляции, реальный прирост доходов оказался значительно ниже.
Средняя номинальная заработная плата за указанный период составила 61 027 рублей, что на 18,5% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Однако реальный рост доходов населения составил лишь 9,5%. В октябре 2024 года средний заработок вырос до 65 085,5 рублей, превысив прошлогодний показатель на 20,5%, но при этом реальный прирост составил всего 9,9%. Из этого следует, что значительная часть прироста номинальной зарплаты «съедается» инфляцией.
Динамика зарплат по различным отраслям также демонстрирует неоднородность. Работники сферы связи и финансового сектора получают значительно выше среднего уровня, имея зарплаты в 1,5−1,6 раза превышающие среднюю по региону. Напротив, наименьший заработок наблюдается у работников кожевенной промышленности, их доходы составляют всего 47% от средней региональной зарплаты.
В сентябре 2024 года средняя зарплата составила 61 908,5 рублей, а в августе — 60 414,6 рублей. В июне и июле 2024 года средняя зарплата была несколько выше — 63 577,7 и 63 878,5 рублей соответственно. Эти данные свидетельствуют о сезонных и отраслевых различиях в динамике заработной платы в Воронежской области.