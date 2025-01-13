Стали известны средние зарплаты воронежских труженников

Средняя номинальная заработная плата за указанный период составила 61 027 рублей, что на 18,5% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Однако реальный рост доходов населения составил лишь 9,5%. В октябре 2024 года средний заработок вырос до 65 085,5 рублей, превысив прошлогодний показатель на 20,5%, но при этом реальный прирост составил всего 9,9%. Из этого следует, что значительная часть прироста номинальной зарплаты «съедается» инфляцией.