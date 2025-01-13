В минстрое рассказали о ходе реновации в Калининском районе Уфы

Договор КРТ был заключён в начале 2023 года, за это время здесь возведено 15 этажей первого 18-этажного жилого дома и два этажа второго 21-этажного дома. Расселено более 2,3 тыс. из 3,5 тыс. «квадратов» аварийного фонда, сообщили в минстрое РБ. На днях ведомство выдало разрешение на строительство третьего МКД.