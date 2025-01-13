В минстрое рассказали о ходе реновации в Калининском районе Уфы

Договор КРТ был заключён в начале 2023 года, за это время здесь возведено 15 этажей первого 18-этажного жилого дома и два этажа второго 21-этажного дома. Расселено более 2,3 тыс. из 3,5 тыс. «квадратов» аварийного фонда, сообщили в минстрое РБ. На днях ведомство выдало разрешение на строительство третьего МКД.
Застройщиком данного квартала является ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 12 КПД» уфимского треста «Крупнопанельное домостроение». Вместо сносимых шести малоэтажных МКД здесь предусмотрено строительство пяти 12-, 18-, 21-этажных жилых домов площадью более 39 тыс. квадратных метров и населением 1320 человек.
«Срок освоения площадки составляет семь лет. В результате комплексного развития предполагается реновация квартала в целом, благоустройство территории, включая детские игровые и спортивные зоны», — рассказали в минстрое.
Всего в республике на сегодняшний день заключено 22 договора о КРТ. Площадки расположены в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах, Нефтекамске, Белебее, Уфимском, Чишминском и Иглинском районах.
КРТ сегодня стало ключевым направлением нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и одним из главных механизмов развития городов, отметили в минстрое Башкирии.