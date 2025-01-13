Суд рассмотрит иск «СпецТрансСтроя» к мэрии Новосибирска на 63 млн

«СпецТрансСтрой» выполняла важные для региона заказы, включая строительство станции метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста, но не справилась с обязательствами, что привело к расторжению контрактов. В прошлом году у компании возникли серьёзные финансовые проблемы, и на неё было подано множество судебных исков на общую сумму сотни миллионов рублей. Также налоговая служба потребовала взыскать с неё более 12 миллионов рублей, что привело к блокировке счетов подрядчика.