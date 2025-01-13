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Суд рассмотрит иск «СпецТрансСтроя» к мэрии Новосибирска на 63 млн

«СпецТрансСтрой» выполняла важные для региона заказы, включая строительство станции метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста.

Источник: Om1 Новосибирск

Арбитражный суд Новосибирской области назначил разбирательство по иску ООО «СпецТрансСтрой», которое требует взыскать 63,4 миллиона рублей с департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Подрядная организация обратилась в суд с иском ещё в октябре прошлого года, но из-за тяжелого финансового положения ей была отказана в отсрочке оплаты госпошлины.

После обжалования этого решения Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске поддержал компанию, и в декабре новосибирский арбитраж вновь принял иск к рассмотрению, предоставив отсрочку по госпошлине. Разбирательство назначено на 23 января.

«СпецТрансСтрой» выполняла важные для региона заказы, включая строительство станции метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста, но не справилась с обязательствами, что привело к расторжению контрактов. В прошлом году у компании возникли серьёзные финансовые проблемы, и на неё было подано множество судебных исков на общую сумму сотни миллионов рублей. Также налоговая служба потребовала взыскать с неё более 12 миллионов рублей, что привело к блокировке счетов подрядчика.