Суд рассмотрит иск «СпецТрансСтроя» к мэрии Новосибирска на 63 млн

Арбитражный суд Новосибирской области назначил разбирательство по иску ООО «СпецТрансСтрой», которое требует взыскать 63,4 миллиона рублей с департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Подрядная организация обратилась в суд с иском ещё в октябре прошлого года, но из-за тяжелого финансового положения ей была отказана в отсрочке оплаты госпошлины.
После обжалования этого решения Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске поддержал компанию, и в декабре новосибирский арбитраж вновь принял иск к рассмотрению, предоставив отсрочку по госпошлине. Разбирательство назначено на 23 января.
«СпецТрансСтрой» выполняла важные для региона заказы, включая строительство станции метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста, но не справилась с обязательствами, что привело к расторжению контрактов. В прошлом году у компании возникли серьёзные финансовые проблемы, и на неё было подано множество судебных исков на общую сумму сотни миллионов рублей. Также налоговая служба потребовала взыскать с неё более 12 миллионов рублей, что привело к блокировке счетов подрядчика.