Индийские компании планируют производить в Узбекистане авто и моторные масла

Индийская сторона подчеркнула, что процесс обновления и модернизации в Узбекистане создает прочную основу для выхода на рынок страны крупных компаний с высокими международными рейтингами и налаживания плодотворных партнерских отношений. Также речь шла о перспективных планах сотрудничества с республикой.