Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индийские компании планируют производить в Узбекистане авто и моторные масла

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Группа индийских компаний планирует производить в Узбекистане авто и моторные масла, сообщает ИА «Дунё».

Источник: AP Photo

Об этом шла речь в ходе переговоров в Мумбае посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с руководителями группы ведущих индийских компаний — председателем «Hinduja Group — India» Ашоком Хиндуджей и председателем «Hinduja Group — Europe» Пракашем Хиндуджей.

Индийская сторона подчеркнула, что процесс обновления и модернизации в Узбекистане создает прочную основу для выхода на рынок страны крупных компаний с высокими международными рейтингами и налаживания плодотворных партнерских отношений. Также речь шла о перспективных планах сотрудничества с республикой.

«Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в Узбекистане, в частности, по производству автотранспортных средств и моторных масел».

говорится в сообщении.
экономика