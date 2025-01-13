Индийские компании планируют производить в Узбекистане авто и моторные масла

Об этом шла речь в ходе переговоров в Мумбае посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с руководителями группы ведущих индийских компаний — председателем «Hinduja Group — India» Ашоком Хиндуджей и председателем «Hinduja Group — Europe» Пракашем Хиндуджей.
Индийская сторона подчеркнула, что процесс обновления и модернизации в Узбекистане создает прочную основу для выхода на рынок страны крупных компаний с высокими международными рейтингами и налаживания плодотворных партнерских отношений. Также речь шла о перспективных планах сотрудничества с республикой.
«Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в Узбекистане, в частности, по производству автотранспортных средств и моторных масел».