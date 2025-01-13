ГПК: с начала года Беларусь посетили около 5 тыс. иностранцев без виз

С 1 января 2025 года в Беларусь прибыли 4886 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 036 637 жителей Европы. В частности, из Латвии прибыло 326 665 иностранцев, из Литвы — 589 366, из Польши — 104 401.
В ГПК напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».