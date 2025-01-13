ГПК: с начала года Беларусь посетили около 5 тыс. иностранцев без виз

В ГПК напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».