Администрация Владивостока разбирается с вечно замерзающим спальным микрорайоном

После очередной массовой аварии на сетях теплоснабжения, 3 января оставившей без отопления более 80 адресов бухты Тихой, прокуратура даже открывала горячую линию. Несмотря на многочисленные массовые и локальные аварии, абонентам приходили счета за отопление почти на 7 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров. Жители бухты Тихой поднимали и вопрос перерасчёта платы за отопление и ГВС, которого в их квартирах не было, по аналогии с чат-ботом, запущенным администрацией Владивостока по вопросам отсутствия отопления.