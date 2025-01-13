Администрация Владивостока разбирается с вечно замерзающим спальным микрорайоном

6 января чиновники и энергетики проверили ситуацию в микрорайоне и заключили, что со стороны сетевых и ресурсоснабжающих компаний нареканий нет, они обеспечивают подачу теплоносителя в полном объёме, но наслаждаться благами цивилизации мешают изношенные внутридомовые сети.
«Например, в ряде домов отсутствует регулировка системы отопления или регулятор температуры горячего водоснабжения, где-то сломан электропривод клапана погодного регулирования, зашлакованы стояки отопления, используется пластиковая труба с зауженными диаметрами. В одном из домов вообще не удалось установить параметры теплоносителя, так как в тепловом узле отсутствуют контрольно-измерительные приборы», — отметил Роман Чернявский.
Разбираться с этим будут управляющие организации. Им будут направлены акты обследований о несоответствии параметров тепловых узлов для устранения этого несоответствия. Заместитель мэра взял ситуацию на личный контроль, в администрации Владивостока возобновили работу штаба с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями. В первую очередь штаб будет разбираться с теми микрорайонами и адресами, откуда поступает больше всего жалоб на некачественные или отсутствующие вовсе коммунальные услуги.
После очередной массовой аварии на сетях теплоснабжения, 3 января оставившей без отопления более 80 адресов бухты Тихой, прокуратура даже открывала горячую линию. Несмотря на многочисленные массовые и локальные аварии, абонентам приходили счета за отопление почти на 7 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров. Жители бухты Тихой поднимали и вопрос перерасчёта платы за отопление и ГВС, которого в их квартирах не было, по аналогии с чат-ботом, запущенным администрацией Владивостока по вопросам отсутствия отопления.