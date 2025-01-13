Стипендии для студентов Казахстана увеличатся в два раза

Для участия в системе «Келешек» родителям необходимо открыть счет в банках второго уровня и страховых компаниях, являющихся участниками Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), куда детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет будет начисляться стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (в 2025 году составляет 235 920 тенге) и для детей-сирот 120 МРП (471 840 тенге), ежегодную выплату государственной премии в размере 5−7% и инвестиционный доход.