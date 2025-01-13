Завод по переработке молока в Черняховске разрешили ввести в эксплуатацию

Компания «ДМС-Восток» начала строить завод по переработке молока на территории индустриального парка в Черняховске в августе 2022 года. Партнером проекта является агропромышленный холдинг «Залесье». Предполагается, что новый завод будет выпускать более 5,4 тыс. тонн сливочного масла и более 22,5 тыс. тонн сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год. На предприятии планируют создать 140 рабочих мест.