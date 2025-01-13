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Омским ветеранам ВОВ выплатят более 250 тысяч рублей к 80-летию Победы

Об этом рассказал губернатор.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале рассказал о выплатах ветеранам ВОВ в 2025 году.

К 80-летию Победы все участники Великой Отечественной войны, проживающие в Омской области, получат единовременную выплату к празднику в размере 255 тысяч рублей. Также Хоценко отметил, что работы по подготовке к торжественным мероприятиям 9 мая ведутся полным ходом. На смотре войск обязательно примут участие ветераны и бойцы СВО.

Ранее мы сообщали, что мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны, будут приводить в порядок в Омской области. На эти цели между муниципальными районами региона распределено 80 миллионов рублей.