Омским ветеранам ВОВ выплатят более 250 тысяч рублей к 80-летию Победы

К 80-летию Победы все участники Великой Отечественной войны, проживающие в Омской области, получат единовременную выплату к празднику в размере 255 тысяч рублей. Также Хоценко отметил, что работы по подготовке к торжественным мероприятиям 9 мая ведутся полным ходом. На смотре войск обязательно примут участие ветераны и бойцы СВО.