В Башкирии промкластеры импортозаместили продукцию на 380 млрд рублей

Объём производимой импортозамещающей продукции в регионе в прошлом году составил более 380 млрд руб. — более чем в 2 раза больше показателя 2023 года.
Эти цифры свидетельствуют о растущем осознании промышленными компаниями преимуществ кооперативного развития и возможности получения государственной поддержки, прокомментировал вице-премьер.
Александр Шельдяев привёл примеры сотрудничества в рамках кластеров. Так, в сфере машиностроения компании «Красный Пролетарий» и «Технодетальпро» разрабатывают импортозамещающие воздушные фильтры и ремонтные комплекты водяных насосов для нефтепромыслового оборудования. «Автопласт» производит комплектующие — элементы интерьера и экстерьера для внедорожного вахтового автобуса КамАЗ для нефтегазовой отрасли, производимого «НефАЗ».
«С данным проектом мы планируем заявляться на привлечение федеральной субсидии в размере 150 млн. рублей на приобретение стартовой партии на комплектующие», — пояснил министр.
В станкостроительном кластере реализуются два совместных импортозамещающих проектов — производителей станины для оборудования («Технопром» — «Хонмастер», «Станкомонтаж» — «ЕСМ»).
В кластере лёгкой промышленности создаются современные автоматизированные швейные производства. Например, ООО «Малыш» и ИП Суходольский совместно расширяют производство импортозамещающих изделий из трикотажа для игрушек.
ИП Газизова, ИП Чингизова и «Мультимодальное предприятие» расширяют пошив школьной формы, «Универсалсервис» организует производство антистресс-игрушек.
Участники кластера авиационных и беспилотных летательных систем «ИРТ» и «Легион» реализуют проект по расширению производства компонентов для БПЛА. Другими участниками «Технодизель» и «4 Техно» создают серийное производство рукавов для заправки самолётов.