В Башкирии промкластеры импортозаместили продукцию на 380 млрд рублей

В Башкирии по итогам 2024 года в различных отраслях экономики функционируют 23 промышленных кластера — четверть от общероссийского количества (85). Число импортозамещающих производств в республике достигло 120 (на 50% больше, чем в 2023). Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил вице-премьер — министр промышленности и инноваций РБ Александр Шельдяев.