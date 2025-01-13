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В Башкирии промкластеры импортозаместили продукцию на 380 млрд рублей

В Башкирии по итогам 2024 года в различных отраслях экономики функционируют 23 промышленных кластера — четверть от общероссийского количества (85). Число импортозамещающих производств в республике достигло 120 (на 50% больше, чем в 2023). Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил вице-премьер — министр промышленности и инноваций РБ Александр Шельдяев.

Источник: Башинформ

Объём производимой импортозамещающей продукции в регионе в прошлом году составил более 380 млрд руб. — более чем в 2 раза больше показателя 2023 года.

Эти цифры свидетельствуют о растущем осознании промышленными компаниями преимуществ кооперативного развития и возможности получения государственной поддержки, прокомментировал вице-премьер.

Александр Шельдяев привёл примеры сотрудничества в рамках кластеров. Так, в сфере машиностроения компании «Красный Пролетарий» и «Технодетальпро» разрабатывают импортозамещающие воздушные фильтры и ремонтные комплекты водяных насосов для нефтепромыслового оборудования. «Автопласт» производит комплектующие — элементы интерьера и экстерьера для внедорожного вахтового автобуса КамАЗ для нефтегазовой отрасли, производимого «НефАЗ».

«С данным проектом мы планируем заявляться на привлечение федеральной субсидии в размере 150 млн. рублей на приобретение стартовой партии на комплектующие», — пояснил министр.

В станкостроительном кластере реализуются два совместных импортозамещающих проектов — производителей станины для оборудования («Технопром» — «Хонмастер», «Станкомонтаж» — «ЕСМ»).

В кластере лёгкой промышленности создаются современные автоматизированные швейные производства. Например, ООО «Малыш» и ИП Суходольский совместно расширяют производство импортозамещающих изделий из трикотажа для игрушек.

ИП Газизова, ИП Чингизова и «Мультимодальное предприятие» расширяют пошив школьной формы, «Универсалсервис» организует производство антистресс-игрушек.

Участники кластера авиационных и беспилотных летательных систем «ИРТ» и «Легион» реализуют проект по расширению производства компонентов для БПЛА. Другими участниками «Технодизель» и «4 Техно» создают серийное производство рукавов для заправки самолётов.

экономика