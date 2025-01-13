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Европа в 2024 году увеличила импорт российского газа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Европа (государства ЕС, а также ряд балканских стран и Молдавия) в прошлом году увеличили импорт трубопроводного газа из России на 13,4%, до 32,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Источник: © РИА Новости

Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый — газопровод «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». «Балканский поток» проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии — на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.

Второй маршрут — украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию.

Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому — на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по «Турецкому потоку» впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории.

Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 13,4%, до 32,75 миллиарда кубометров.

Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения «Газпрома» с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

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