Россия будет поставлять больше продукции животноводства в Узбекистан

«Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало утверждение Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана еще 3-х предприятий по производству молочной продукции и кишечного сырья, расположенных в Московской области и Башкортостане», — говорится в сообщении.
Уточняется, что теперь в республику могут экспортировать продукты животноводства 422 российские компании.
Служба продолжает работу по расширению перечня отечественных производителей, имеющих право экспорта на рынок Узбекистана, добавили в Россельхознадзоре.