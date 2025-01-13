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Россия будет поставлять больше продукции животноводства в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ расширила список российских поставщиков животноводческой продукции в Узбекистан, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Источник: Sputnik.uz

«Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало утверждение Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана еще 3-х предприятий по производству молочной продукции и кишечного сырья, расположенных в Московской области и Башкортостане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь в республику могут экспортировать продукты животноводства 422 российские компании.

Служба продолжает работу по расширению перечня отечественных производителей, имеющих право экспорта на рынок Узбекистана, добавили в Россельхознадзоре.

экономика
сельское хозяйство