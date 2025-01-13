Россия будет поставлять больше продукции животноводства в Узбекистан

«Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало утверждение Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана еще 3-х предприятий по производству молочной продукции и кишечного сырья, расположенных в Московской области и Башкортостане», — говорится в сообщении.