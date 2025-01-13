Специалистов по пищевой безопасности будут готовить в Беларуси

«Мы будем готовить специалистов, умеющих управлять качеством и безопасностью продуктов, проектировать и разрабатывать системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, а также знающих, что такое идентификация и оценка опасностей микробного, химического и физического происхождения, фальсификации пищевых продуктов и многое другое».