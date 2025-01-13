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Специалистов по пищевой безопасности будут готовить в Беларуси

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий (БГУТ) начнет готовить со следующего года специалистов по пищевой безопасности, сообщается в Telegram-канале вуза.

Источник: Sputnik.by

Специалисты должны будут проводить контроль качества на предприятиях пищепрома, внедрять инновационные технологии хранения и переработки сырья. Выпускники этого направления после окончания вуза получат квалификации менеджеров по качеству, инженеров-технологов, инженеров-химиков, микробиологов, аудиторов.

Готовить специалистов подобного профиля в республике будут впервые. По словам ректора вуза Максима Киркора, необходимость в них является актуальной и важной задачей.

«Мы будем готовить специалистов, умеющих управлять качеством и безопасностью продуктов, проектировать и разрабатывать системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, а также знающих, что такое идентификация и оценка опасностей микробного, химического и физического происхождения, фальсификации пищевых продуктов и многое другое».

сказал он.

Для поступления в БГУТ на данную специальность абитуриенты будут сдавать два испытания — химию и биологию.

Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий — единственное в стране высшее учебное заведение пищевого профиля. Вуз находится в Могилеве. С 1973 по 2002 годы имел другое название — Могилевский технологический институт, а до 2021-го — Могилевский государственный университет продовольствия.

Новая специальность в БГУИР

В начале января Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники сообщил, что в 2025 году откроет набор на специальность «сверхвысокочастотные системы».

Срок обучения составит шесть лет. Выпускники получат инженерную квалификацию и степень магистра.

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