Что больше всего подорожало в Беларуси в конце прошлого года

За месяц фрукты прибавили в цене 3,9%, растительное масло — 3,2%, рыба и морепродукты — 1,9%. А вот молоко подешевело на 0,9%.
Бытовые электротовары подорожали на 1,1%, печатные издания — 0,7%. Обувь стала стоить меньше сразу на 4,7%, синтетические моющие средства — на 2,4%, а обои — на 1%.
Стоимость услуг железнодорожного транспорта в декабре относительно ноября 2024-го выросла на 4,8%, услуги банков — на 3% и бытовые — на 2%.
При этом услуги международного туризма подешевели на 3,9%, а сотовой связи — на 2,8%.
В целом рост потребительских цен за год (с декабря 2023-го по декабрь 2024-го) составил 5,2%, а в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем — 0,6%. Инфляция в стране замедляется четвертый месяц подряд.