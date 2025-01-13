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Что больше всего подорожало в Беларуси в конце прошлого года

В декабре 2024 года больше всего в Беларуси подорожали овощи. По сравнению с ноябрем их стоимость выросла на 18,9%, сообщает Белстат.

Источник: OL

За месяц фрукты прибавили в цене 3,9%, растительное масло — 3,2%, рыба и морепродукты — 1,9%. А вот молоко подешевело на 0,9%.

Бытовые электротовары подорожали на 1,1%, печатные издания — 0,7%. Обувь стала стоить меньше сразу на 4,7%, синтетические моющие средства — на 2,4%, а обои — на 1%.

Стоимость услуг железнодорожного транспорта в декабре относительно ноября 2024-го выросла на 4,8%, услуги банков — на 3% и бытовые — на 2%.

При этом услуги международного туризма подешевели на 3,9%, а сотовой связи — на 2,8%.

В целом рост потребительских цен за год (с декабря 2023-го по декабрь 2024-го) составил 5,2%, а в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем — 0,6%. Инфляция в стране замедляется четвертый месяц подряд.

экономика