Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура заинтересовалась работой по вывозу мусора

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту жалоб жителей Перми о работе по вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными подрядными организациями и иными ответственными лицами обязанностей по своевременному и полному исполнению взятых на себя обязательств по очистке улиц и тротуаров от снега и его вывозу, а также по уборке контейнерных площадок», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В новогодние каникулы жители нескольких районов Перми выложили в соцсетях фото переполненных мусором контейнерных площадок. Бытовые отходы не вывозились несколько дней.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО» объяснил это «кратным увеличением мусора в праздничные выходные» и «отсутствием подъездных путей к контейнерным площадкам после обильных снегопадов».

ЖКХ