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В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Экспорт из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за первые дни января упал на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после остановки предприятий из-за энергокризиса, заявил в понедельник в ходе заседания оперативного штаба глава правительства ПМР Александр Розенберг.

С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

«Наибольшее снижение экспортных операций, как в относительном, так и в абсолютном выражении, произошло по металлам и изделиям из них, машиностроительной продукции, продукции химической промышленности. Полностью приостановлен экспорт цемента», — сказал Розенберг, слова которого приводит пресс-служба правительства ПМР.

Премьер уточнил, что импорт в Приднестровье сократился на 43%, что в стоимостном выражении составляет 7 миллионов долларов США. По его словам, экспортные операции также демонстрируют спад, объемы которых снизились на 60%, что составляет 3,3 миллиона долларов.

Розенберг также отметил, что ориентиром для сравнения выступили параметры 2024 года, сниженные из-за одностороннего введения Молдавией импортных пошлин. Он добавил, что причиной резкого падения показателей внешнеэкономической деятельности в 2025 году является прекращение поставок природного газа в Приднестровье и остановка ключевых предприятий.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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