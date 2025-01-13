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В новосибирском Академгородке построят 14-этажный бизнес-центр

Высотку возведут рядом с Технопарком. Жители — против.

Источник: Прецедент

Административное здание со встроенной автопарковкой намерена возвести компания «Резидент Сити» на улице Николаева в Советском районе. Сейчас на этом месте расположена автопарковка.

Компания ООО «Резидент-Сити», образованная в 2023 году, принадлежит экс-заместителю начальника ГУ МВД по Новосибирской области Вячеславу Певневу. Как пояснил Певнев изданию «НГС», Новосибирский технопарк — место притяжения IT-компаний, которым уже не хватает места в имеющихся зданиях Технопарка. Таким образом, арендаторами офисов станут айтишники.

Согласно проекту, высота здания составит 14 этажей. Двухуровневая парковка вместит 14 машин на пером этаже и 23 — на втором. Разрешение на строительство было выдано 26 декабря 2024 года и действует до 2027 года.

Жители Академгородка в соцсетях предполагают, что появление нового объекта усложнит и без того напряженную дорожную обстановку в этом районе: пробок будет больше, а возможностей без проблем припарковать машину — меньше.

Екатерина СОСНИНА.

строительство