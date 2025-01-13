В Смольном рассказали, какие объекты в Петербурге ждет реставрация в 2025 году

Александр Беглов подчеркнул, что прошлый год стал успешным для петербургских реставраторов. Были завершены работы на таких значимых объектах, как Московские триумфальные ворота, фасады церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице, а также реставрация ограды с воротами дворца Юсуповых на Садовой улице.