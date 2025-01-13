В Самаре ночью начнут тестировать новые трамваи

«Машинисты подготовлены. Если все будет идти по плану, то к 17 января будем готовы», — сообщил Иван Носков.
Губернатор Вячеслав Федорищев попросил пригласить его на один из тестовых запусков трамвая, отметив, что транспорт «нужно тестировать не на жителях, а на себе».
«Витязь-М» — флагман линейки трамвайных вагонов «ПК Транспортные системы». Особое внимание уделено удобству пассажиров — панорамные окна позволяют любоваться видами города, а эргономичные сиденья делают поездку комфортной и приятной. Широкие двери позволяют значительно увеличить скорость пассажирообмена на остановках. Просторный салон со 100%-низким полом обеспечивает комфортное передвижение пассажиров, а широкие информационные экраны, работающие в режиме реального времени, дают полную информацию о поездке. Интерьер создан с применением алюминиевых сплавов, что делает его долговечным, пожаробезопасным и эстетически привлекательным. Общая пассажировместимость трамвая — 260 человек.
Также в Твери сейчас собирают трамваи «Львенок» для Самары. Всего в город поступит 71 вагон.