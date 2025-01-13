Пять видов транспорта сойдутся на одном ТПУ на севере Волгограда

Тему развития электротранспорта обсуждали 13 января на планерке в мэрии. Глава Волгограда Владимир Марченко подводил итоги рабочей поездки, которую провел губернатор Андрей Бочаров в вагоне метротрама в минувшую субботу. Глава региона заявил о том, что в ближайшие года большинство волгоградцев и гостей города пересядут на общественный транспорт, оставив личные авто на перехватывающих парковках.