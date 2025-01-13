Пять видов транспорта сойдутся на одном ТПУ на севере Волгограда

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ), объединяющий маршруты пяти видов транспорта, создадут за два года на севере Волгограда, сообщает riac34.ru.
На одном ТПУ в Тракторозаводском районе сойдутся пригородная электричка, скоростной трамвай, троллейбусы, а также городские и межмуниципальные автобусы. Для этого линия СТ будет продлена на два километра.
Тему развития электротранспорта обсуждали 13 января на планерке в мэрии. Глава Волгограда Владимир Марченко подводил итоги рабочей поездки, которую провел губернатор Андрей Бочаров в вагоне метротрама в минувшую субботу. Глава региона заявил о том, что в ближайшие года большинство волгоградцев и гостей города пересядут на общественный транспорт, оставив личные авто на перехватывающих парковках.
В свою очередь активные волгоградцы потребовали убрать из города межмуниципальные маршрутные такси. Инициативу они изложили в обращении к главе облкомдортранса.