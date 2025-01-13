Мэрия Перми требует снести бывшее здание салона «Тандем-Авто»

Одновременно с иском от мэрии поступило ходатайство о принятии судом обеспечительных мер, в рамках которых истец просит запретить управлению федеральной службы госрегистрации производить регистрацию сделок в отношении спорного объекта и земельного участка под ним, а также наложить арест на здание. Ходатайство было удовлетворено частично — суд отказал в наложении ареста на объект.