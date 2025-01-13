Средняя зарплата калининградцев превысила отметку в 67 тысяч рублей

На конец ноября 2024 года в государственных центрах занятости состояли на учете 2680 незанятых граждан, из них 1538 человек имели статус безработного. В ноябре 2024 года статус безработного получили 387 человек, что на 167 человек меньше, чем в ноябре 2023 года. Размер трудоустройства безработных в ноябре 2024 года составил 251 человек, что на 39,7% меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года.